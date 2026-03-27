日差しがやわらかくなり、春の訪れを感じる季節。ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）も旬の食材を取り入れた食卓を楽しんでいます。今回は、春ならではの香りと彩りを詰め込んだランチをご紹介。見た目は華やかでも作り方はシンプル。忙しい日にも作りやすい、やさしい味わいの献立です。春の訪れを味わう、彩り豊かなランチみなさん、こんにちは！夫婦料理家ユニット「ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）」です。この記事では、わたしたち夫婦が