春の香りを楽しむ彩りランチ「桜えびと新生姜の春いなり＆菜の花のかきたまみそ汁」
春の訪れを味わう、彩り豊かなランチ
みなさん、こんにちは！
夫婦料理家ユニット「ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）」です。
日差しが少しずつ暖かくなり、春の気配を感じる季節。食卓にも旬の食材を取り入れて、季節の移ろいを楽しみたいですよね。今月は、春ならではの香りと彩りを詰め込んだ、心弾むランチメニューをご紹介します。
（以下、会話部分は夫のTatsuya＝「夫」、妻のSHINO＝「妻」と記載しています。）
夫：最近少しずつ暖かくなってきたね。春らしい、明るい気分になれるごはんが食べたいな。
妻：そうだね！ せっかくなら旬の菜の花や、香りのいい新生姜を使って、春をたっぷり詰め込んだ献立にしようか。
夫：いいね！ 彩りもきれいだと、食べる前から元気が出そう。
妻：それなら、桜えびが香るいなり寿司と、菜の花とふんわり卵のみそ汁はどうかな？
夫：最高だね！ 春の香りが口いっぱいに広がりそう。
今回はTatsuyaのために、SHINOが「桜えびと新生姜の春いなり＆菜の花のかきたまみそ汁」を作ります。
旬の香りと彩りで、食卓を華やかに
妻：今回のいなり寿司は、新生姜と桜えびをごはんに混ぜて、食感と香りのアクセントを楽しめるようにしようと思ってるよ。
夫：いいね！ 新生姜のさっぱり感と桜えびの香ばしさって、絶対に相性いいもんね。
妻：みそ汁の方は、菜の花をさっと煮てから、とろみをつけて卵を回し入れるのがポイント。
夫：なるほど！ とろみをつけることで卵がふんわり仕上がって、菜の花のほろ苦さもやさしく包み込んでくれそうだね。
菜の花のかきたまみそ汁
材料（2人分）
・菜の花……80g
・卵……1個
・だし汁……400ml
・みそ……大さじ1と1/2
・片栗粉……小さじ1
・水（片栗粉用）……小さじ2
・ごま油……少量
作り方
1. 菜の花は根元を1cmほど切り落とし、3cm長さに切る。太い茎は縦半分に切る。卵は溶いておく。
2. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮立ったら菜の花を加え、1分ほどさっと煮る。
3. 水で溶いた片栗粉を加えて軽くとろみをつける。
4. 火を弱め、みそを溶き入れる。
5. 再び弱めの中火にし、溶き卵を細く回し入れる。ふんわり固まったら火を止める。
6. 器に盛り、ごま油をかける。
桜えびと新生姜の春いなり
材料（2人分）
・ごはん……300g
・味付きいなり揚げ……7〜8枚
・乾燥桜えび……大さじ2
・新生姜……20g
・白いりごま……小さじ2
・塩……小さじ1/4
作り方
1. 新生姜はみじん切りにする。
2. 桜えびをフライパンに入れ、弱火で1〜2分乾煎りする。
3. ごはんに桜えび、新生姜、白ごま、塩を混ぜる。
4. 3をいなり揚げに等分して詰める。
春の香りに包まれる！大満足の彩りランチ
夫&妻：いただきまーす！
夫：いなり寿司、新生姜が効いていてさっぱり食べられるね！
妻：桜えびのうまみがごはんにしっかりなじんでいて、何個でもいけちゃうよね。
夫：みそ汁も、菜の花の緑と卵の黄色がすごくきれい。
妻：最後にかけるごま油が、春の香りをさらに引き立ててくれるね。
夫：春休みや、ちょっとしたお祝い事の日のランチにも喜ばれそう。
妻：うん。見た目は華やかなのに、どこかホッとするやさしい味なのがいいよね。
夫：季節の食材を味わうと、心までリフレッシュできる気がするね。
妻：手軽に作れるから、忙しい春の合間にもぴったりだね。
夫&妻：春を五感で楽しむ彩りランチ、ぜひ試してみてくださいね！
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