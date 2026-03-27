春の香りを楽しむ彩りランチ「桜えびと新生姜の春いなり＆菜の花のかきたまみそ汁」

日差しがやわらかくなり、春の訪れを感じる季節。ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）も旬の食材を取り入れた食卓を楽しんでいます。今回は、春ならではの香りと彩りを詰め込んだランチをご紹介。見た目は華やかでも作り方はシンプル。忙しい日にも作りやすい、やさしい味わいの献立です。

春の訪れを味わう、彩り豊かなランチ

みなさん、こんにちは！

夫婦料理家ユニット「ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）」です。





この記事では、わたしたち夫婦がというテーマでレシピをご紹介しています。日差しが少しずつ暖かくなり、春の気配を感じる季節。食卓にも旬の食材を取り入れて、季節の移ろいを楽しみたいですよね。今月は、をご紹介します。（以下、会話部分は夫のTatsuya＝「夫」、妻のSHINO＝「妻」と記載しています。）夫：最近少しずつ暖かくなってきたね。春らしい、明るい気分になれるごはんが食べたいな。妻：そうだね！ せっかくなら旬の菜の花や、香りのいい新生姜を使って、春をたっぷり詰め込んだ献立にしようか。夫：いいね！ 彩りもきれいだと、食べる前から元気が出そう。妻：それなら、桜えびが香るいなり寿司と、菜の花とふんわり卵のみそ汁はどうかな？夫：最高だね！ 春の香りが口いっぱいに広がりそう。今回はTatsuyaのために、SHINOがを作ります。旬の香りと彩りで、食卓を華やかに

妻：今回のいなり寿司は、新生姜と桜えびをごはんに混ぜて、食感と香りのアクセントを楽しめるようにしようと思ってるよ。



夫：いいね！ 新生姜のさっぱり感と桜えびの香ばしさって、絶対に相性いいもんね。



妻：みそ汁の方は、菜の花をさっと煮てから、とろみをつけて卵を回し入れるのがポイント。



夫：なるほど！ とろみをつけることで卵がふんわり仕上がって、菜の花のほろ苦さもやさしく包み込んでくれそうだね。

菜の花のかきたまみそ汁

材料（2人分）

・菜の花……80g

・卵……1個

・だし汁……400ml

・みそ……大さじ1と1/2

・片栗粉……小さじ1

・水（片栗粉用）……小さじ2

・ごま油……少量

作り方

1. 菜の花は根元を1cmほど切り落とし、3cm長さに切る。太い茎は縦半分に切る。卵は溶いておく。

2. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮立ったら菜の花を加え、1分ほどさっと煮る。

3. 水で溶いた片栗粉を加えて軽くとろみをつける。

4. 火を弱め、みそを溶き入れる。

5. 再び弱めの中火にし、溶き卵を細く回し入れる。ふんわり固まったら火を止める。

6. 器に盛り、ごま油をかける。

桜えびと新生姜の春いなり

材料（2人分）

・ごはん……300g

・味付きいなり揚げ……7〜8枚

・乾燥桜えび……大さじ2

・新生姜……20g

・白いりごま……小さじ2

・塩……小さじ1/4

作り方

1. 新生姜はみじん切りにする。



2. 桜えびをフライパンに入れ、弱火で1〜2分乾煎りする。



3. ごはんに桜えび、新生姜、白ごま、塩を混ぜる。

4. 3をいなり揚げに等分して詰める。

春の香りに包まれる！大満足の彩りランチ

夫&妻：いただきまーす！



夫：いなり寿司、新生姜が効いていてさっぱり食べられるね！



妻：桜えびのうまみがごはんにしっかりなじんでいて、何個でもいけちゃうよね。



夫：みそ汁も、菜の花の緑と卵の黄色がすごくきれい。



妻：最後にかけるごま油が、春の香りをさらに引き立ててくれるね。



夫：春休みや、ちょっとしたお祝い事の日のランチにも喜ばれそう。



妻：うん。見た目は華やかなのに、どこかホッとするやさしい味なのがいいよね。



夫：季節の食材を味わうと、心までリフレッシュできる気がするね。



妻：手軽に作れるから、忙しい春の合間にもぴったりだね。



夫&妻：春を五感で楽しむ彩りランチ、ぜひ試してみてくださいね！