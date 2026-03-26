吉本新喜劇の西川忠志（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。長女が大学院を卒業したことを報告した。忠志は「学位記授与式昨日は娘の大学院学位記授与式でした」と報告。「やはり僕は舞台で式には出られませんでしたが帰って式の話等を聞きました。これで学校という場所はほんとうに卒業です。これからも感謝の心を忘れず人生を歩んで欲しいです。おめでとう」と続け、「大阪大学」と記された学位記の写真を投稿した。