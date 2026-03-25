吉澤嘉代子さんのアルバム『幽霊家族』は記憶と家族がテーマ。幼い頃の情景や家族との思い出が描かれたパーソナルな内容ながら、聴く人に普遍的な懐かしさや愛を感じさせてくれる一枚に仕上がった。かつての少年少女だった全ての人に捧げる曲「どんなに境遇が違っても、人は誰しも家族、あるいは家族のような存在から生まれ育ちます。それは人間にとって避けては通れない普遍的なテーマ。それを今、アルバムとして形にしようと決心