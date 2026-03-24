■これまでのあらすじ部下から好意を寄せられていると勘違いして離婚までした元夫。悪いのは思わせぶりな態度をしたひかりだと本気で思っている。裏切られた仕返しとばかりに元夫はひかりの作成した書類の揚げ足を取って責め続けるが、上司から「しばらく会社に来なくていい」と言われてしまう。その後…ひかりは俺にだけでなく、上司にもチョコをあげていました。なんなら、みんなもらっていると上司は言います。なんて節操のない