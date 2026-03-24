■これまでのあらすじ

部下から好意を寄せられていると勘違いして離婚までした元夫。悪いのは思わせぶりな態度をしたひかりだと本気で思っている。裏切られた仕返しとばかりに元夫はひかりの作成した書類の揚げ足を取って責め続けるが、上司から「しばらく会社に来なくていい」と言われてしまう。

その後…ひかりは俺にだけでなく、上司にもチョコをあげていました。なんなら、みんなもらっていると上司は言います。なんて節操のない女なんだ…！

やっぱり俺は遊ばれたんです。悪いのは全部あの女。それなのに、俺だけ部署異動？イライラした俺は彼女の名前をSNSで検索。しばらく漁っていたら簡単に見つかりました。そこでは、能天気に笑うあの女の姿が…。俺は家庭も仕事も失っているのに、あいつだけこんなに楽しそうにしているなんて…不公平にもほどがある！ありえねぇ。思い知らせてやる！ それから俺はひたすらに批判のDMやコメントを送り続けました。そうしてしばらくした頃…気づいたんです。かわいそうな俺をわかってくれるのは…元妻だけなんだって。アプリ限定で勘違い夫のその後を公開！元妻に連絡した目的は…気持ち悪い？え？何言ってんだ…？

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)