フランスサッカー協会が発表フランスサッカー協会が3月23日、6月から始まる北中米ワールドカップ（W杯）で着用する新ユニフォームを発表した。フランス代表は北中米W杯の欧州予選でウクライナ、アイスランド、アゼルバイジャン代表と同組。6試合で5勝1分（16得点4失点）と、圧倒的な強さで本大会行きを決めた。また、本大会ではグループIに入り、セネガル、ノルウェー、大陸間プレーオフの勝者と同組になった。そんなフラン