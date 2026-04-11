ＡＢＥＭＡ１０周年の３０時間特番が１１日、スタートし「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」企画が行われ、大相撲の元大関把瑠都も開始４０秒大内刈りで一本負けとなった。ウルフよりも一回り大きい身長１９７センチ、体重２００キロの怪物。開始から果敢に組み、組み手ではパワーで押し込む場面もあったが、一瞬の隙をつかれ、左の大内刈りで一気に背中からたたきつけられた。会場は騒然となった。「速さが違