ルンドグレンはポーランド戦で決勝点を演出したスウェーデン1部ガイスに所属する同国代表FWグスタフ・ルンドグレンは現地時間4月9日、負傷箇所の手術を受けた。ワールドカップ出場権獲得に貢献した直後の悲劇に、スウェーデン紙「Expressen」は「ルンドグレンが手術、ポッター監督も心中を察する」と伝えた。ルンドグレンは欧州プレーオフB決勝のポーランド戦に途中出場。右サイドをドリブル突破したことがきっかけとなり、決