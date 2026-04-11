政府・与党は、後半に入った特別国会で、高市首相の思い入れが強い重要法案の成立に全力を挙げる考えだ。参院では少数与党が続いており、野党から協力を取り付けられるかどうかがカギとなる。（太田晶久、薦田大和）内閣委が窮屈１０日には、政府のインテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案が衆院内閣委員会で実質審議入りした。答弁に立った木原官房長官は「厳しい国際環境で危機を未然