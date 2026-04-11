＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞2026年の日本初戦はトータル3オーバー・67位タイで予選落ちという結果に終わった。渋野日向子は、「シャンクはしたし、OBもあったしすごく残念。めちゃくちゃ悔しいラウンドだった」と苦い表情を浮かべた。【写真】大ギャラリーを引き連れた渋野日向子10番からスタートすると、いきなりピンチが訪れた。右ラフから打っ