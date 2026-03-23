■ホルムズ海峡封鎖で再びガソリン高騰イラン戦争の勃発により、さまざまなモノの供給に懸念が生じている。特に、原油や液化天然ガス（LNG）には、重大なリスクが発生している。3月11日、世界の主要な原油価格指標、WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）先物価格は1バレル当たり97ドル台まで上昇した。それは、戦争勃発前に比べ約50％高いレベルだ。原油やLNGのほかにも、農業で使う肥料やアルミなどの金属の供給にも