実写版「ONE PIECE」シーズン2のDr.くれは役として、当初最も期待視されていたジェイミー・リー・カーティス。自身も出演を熱望していたにもかかわらず、叶わなかった理由を米に語っている。 Photo by Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/19779706875/ Dr.くれはは、トニートニー・チョッパーに医者の技術を叩きこんだ凄腕の医者。原作の初登場時は139歳で、患