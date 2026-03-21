アメリカのトランプ大統領はイランでの軍事作戦について「目的の達成に非常に近づいている」としたうえで、作戦の縮小を検討していると表明しました。アメリカのトランプ大統領は20日、SNSに投稿し、イランに対する軍事作戦について「我々は目的の達成に非常に近づいている」としたうえで、作戦の縮小を検討していると表明しました。そのうえで、達成すべき目的として、▼イランのミサイル能力、発射台などを完全に壊滅させること