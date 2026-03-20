私がちゃんと自分を守るためにやめる▶▶この作品を最初から読む35歳の早瀬つむぎは、夫と息子の3人暮らし。しかしその日常は、夫からの「母親なら家事育児をして当然」という“見えない圧力”に縛られていました。夫に助けを求めても「誰の金で生活している」「効率が悪いだけだ」という冷たい言葉で突き放される。つむぎは次第に、自分の本音さえ飲み込むようになります。そんな彼女の前に現れたのは、謎の少年・焔（