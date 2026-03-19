【PS3：バージョン4.93】 3月18日 配信開始 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 3のシステムソフトウェアアップデート「バージョン4.93」を3月18日より配信している。 2006年11月に発売されたPS3が20年目のアップデートに突入。今回のバージョンでは、システムソフトウェアの動作の安定性を改善している。また、Bl