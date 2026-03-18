アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が、18日までに自身のインスタグラムを更新。「私服！かわいいでしょ」と書き出し、春らしいコーディネートで決めたプライベートショットを披露した。【写真】「膝下長くて細くて異次元すぎる」太もものぞく“超ミニ”私服コーデ披露の大谷映美里「久しぶりにハーフツインしてもらった日」のスタイリングは、淡いピンクのトップスが春らしさを演出。超ミニボトムスに足元