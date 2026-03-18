イコラブ・大谷映美里、太もものぞく春の“超ミニ”私服コーデに反響「膝下長くて細くて異次元すぎる」「令和のミサミサ!!」「セーラームーンすぎて可愛い」
アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が、18日までに自身のインスタグラムを更新。「私服！かわいいでしょ」と書き出し、春らしいコーディネートで決めたプライベートショットを披露した。
【写真】「膝下長くて細くて異次元すぎる」太もものぞく“超ミニ”私服コーデ披露の大谷映美里
「久しぶりにハーフツインしてもらった日」のスタイリングは、淡いピンクのトップスが春らしさを演出。超ミニボトムスに足元にはニーハイソックスをあわせ、太ももを大胆にのぞかせている。
コメント欄には「みりにゃ私服もハーフツインも可愛すぎるよー」「セーラームーンすぎて可愛い」「脚の長さどうなってんの!?」「もはや絶対領域にすらなってへんーっ」「膝下長くて細くて異次元すぎる」「スタイル抜群 お洋服センス良すぎ」「令和のミサミサ!!」など、スタイルの良さや着こなしへの称賛の声が数多く寄せられている。
【写真】「膝下長くて細くて異次元すぎる」太もものぞく“超ミニ”私服コーデ披露の大谷映美里
「久しぶりにハーフツインしてもらった日」のスタイリングは、淡いピンクのトップスが春らしさを演出。超ミニボトムスに足元にはニーハイソックスをあわせ、太ももを大胆にのぞかせている。
コメント欄には「みりにゃ私服もハーフツインも可愛すぎるよー」「セーラームーンすぎて可愛い」「脚の長さどうなってんの!?」「もはや絶対領域にすらなってへんーっ」「膝下長くて細くて異次元すぎる」「スタイル抜群 お洋服センス良すぎ」「令和のミサミサ!!」など、スタイルの良さや着こなしへの称賛の声が数多く寄せられている。