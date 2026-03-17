SANKYOは3月10日、日頃より同社遊技機を楽しんでくれているファンに向け、公式グッズ販売サイト「FEVERSTORE（フィーバーストア）」をオープンしました。■パチンコ・パチスロ遊技機をモチーフとしたグッズが多数登場同サイトでは、SANKYOグループが製造・販売したパチンコ・パチスロ遊技機をモチーフに、デザイン性とクオリティにこだわったグッズを多数用意。ファンにむけた新しい買い物のかたちを届けます。今後は、新機種の