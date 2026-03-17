パチンコ・パチスロ遊技機のグッズ販売サイト「FEVER STORE」オープン！

SANKYOは3月10日、日頃より同社遊技機を楽しんでくれているファンに向け、公式グッズ販売サイト「FEVER STORE（フィーバーストア）」をオープンしました。

■パチンコ・パチスロ遊技機をモチーフとしたグッズが多数登場

同サイトでは、SANKYOグループが製造・販売したパチンコ・パチスロ遊技機をモチーフに、デザイン性とクオリティにこだわったグッズを多数用意。ファンにむけた新しい買い物のかたちを届けます。

今後は、新機種のリリースに合わせたグッズや季節ごとのグッズなどを展開。毎月新商品の販売を予定しており、既存のファンのみならず未来の新規ファンにも届けられるよう、“見るだけでも楽しい”グッズラインナップを目指していきます。

■主なグッズラインナップ

・自社オリジナル商品

・「パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ」シリーズ

©SUNRISE/VVV Committee

・「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア4」シリーズ

©Project シンフォギアGX ©Project シンフォギアXV

・「フィーバーブルーロック」シリーズ

©金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

・「フィーバーもののがたり」シリーズ

©オニグンソウ/集英社，もののがたり製作委員会

・「パチスロかぐや様は告らせたい」

©赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

・「パチンコ/パチスロ炎炎ノ消防隊」シリーズ

©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課

※商品画像はイメージ

■SANKYO オフィシャルグッズラボ「FEVER STORE」概要

サービス名：FEVER STORE（フィーバーストア）

オープン日時：2026年3月10日 12:00

取扱商品：SANKYO・Bisty発売のパチンコ・パチスロ遊技機関連グッズ

URL：https://fever-store.com/

Xアカウント：@tw_spsp

（エボル）