パチンコ・パチスロ遊技機のグッズ販売サイト「FEVER STORE」オープン！
SANKYOは3月10日、日頃より同社遊技機を楽しんでくれているファンに向け、公式グッズ販売サイト「FEVER STORE（フィーバーストア）」をオープンしました。
■パチンコ・パチスロ遊技機をモチーフとしたグッズが多数登場
同サイトでは、SANKYOグループが製造・販売したパチンコ・パチスロ遊技機をモチーフに、デザイン性とクオリティにこだわったグッズを多数用意。ファンにむけた新しい買い物のかたちを届けます。
今後は、新機種のリリースに合わせたグッズや季節ごとのグッズなどを展開。毎月新商品の販売を予定しており、既存のファンのみならず未来の新規ファンにも届けられるよう、“見るだけでも楽しい”グッズラインナップを目指していきます。
■主なグッズラインナップ
・自社オリジナル商品
・「パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ」シリーズ
©SUNRISE/VVV Committee
・「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア4」シリーズ
©Project シンフォギアGX ©Project シンフォギアXV
・「フィーバーブルーロック」シリーズ
©金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
・「フィーバーもののがたり」シリーズ
©オニグンソウ/集英社，もののがたり製作委員会
・「パチスロかぐや様は告らせたい」
©赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
・「パチンコ/パチスロ炎炎ノ消防隊」シリーズ
©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課
※商品画像はイメージ
■SANKYO オフィシャルグッズラボ「FEVER STORE」概要
サービス名：FEVER STORE（フィーバーストア）
オープン日時：2026年3月10日 12:00
取扱商品：SANKYO・Bisty発売のパチンコ・パチスロ遊技機関連グッズ
URL：https://fever-store.com/
Xアカウント：@tw_spsp
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