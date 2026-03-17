ＴｒａｉｌｈｅａｄＧｌｏｂａｌＨｏｌｄｉｎｇｓがこの日の取引終了後に、伊藤ハム米久ホールディングス傘下で生ラーメンを中心とするチルド麺の製麺会社である菊水（北海道江別市）と製造委託契約を締結し、生麺の受託製造（ＯＥＭ）を開始すると発表した。 Ｔｒａｉｌ子会社のワイエスフードが福岡県に保有する生産工場を活用し、４月下旬から菊水ブランド製品の製造を行うとしており、供給はまず