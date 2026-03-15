男性が育児参加することが当たり前になった時代。パパになった著名人たちに日々の育児や将来子どもたちに残しておきたい、パパからの便りを語ってもらう連載「パパより～拝啓 大人になった君へ」。第2回は、お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりさんに登場してもらった。 【画像】生まれたばかりの娘さんを抱く水川かたまり氏 芸人として独特の存在感を放つ水川さんが、第一子誕生を自身のラジオ番組「空気階段