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【CAPCOM CUP 12】 3月11日～3月14日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 【ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2025】 3月13日～3月15日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 カプコンが開催する「ストリートファイター6」の公式世界大会「CAPCOM CUP 12」で、Good 8