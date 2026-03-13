運命の人との出会いには特徴があるんです。そこで今回は、恋愛の相性が抜群に良い「運命の人」と出会った時に感じ取れる「サイン」を紹介します。不思議と既視感がある不思議なことに、運命の人との出会いでは「初めて会ったはずなのに、ずっと知っていたような感覚」を覚えるもの。そういう人と話していると、言葉を選ばなくても自然と会話が続き、沈黙さえも心地よく感じますし、初対面とは思えないほど安心感が湧いてくるでしょ