新しくなった「じっくりコトコト」シリーズ晩酌にもぴったりの濃厚味家事に仕事に育児、毎日フル回転の私たち。ふと一息つけるのは、家族が寝静まった後や、慌ただしい家事の合間のわずかな時間だけ……という方も多いはず。そんな貴重な自分時間を、もっと贅沢で心から満たされるものに変えてくれる商品を見つけました！今年で30周年を迎え、3月9日に大幅リニューアルをしたポッカサッポロの「じっくりコトコト」シリーズ。発表会