頑張る私に「お疲れ様」の一杯。進化した「じっくりコトコト」が自分時間に最適な理由
晩酌にもぴったりの濃厚味
家事に仕事に育児、毎日フル回転の私たち。ふと一息つけるのは、家族が寝静まった後や、慌ただしい家事の合間のわずかな時間だけ……という方も多いはず。
そんな貴重な自分時間を、もっと贅沢で心から満たされるものに変えてくれる商品を見つけました！
今年で30周年を迎え、3月9日に大幅リニューアルをしたポッカサッポロの「じっくりコトコト」シリーズ。発表会で一足先に体験して感じたのは、これが単なるインスタントスープではなく、心にゆとりをくれる「ご自愛アイテム」だということでした。
今回のリニューアルで一番驚いたのは、その圧倒的なコクとこっくりとした食感です。
お湯を注いで混ぜて１分待てば、出来上がるのはレストラン級のスープ。
特に、新しくなった「じっくりコトコト 感動コーンポタージュ」は、スプーンですくった瞬間に分かる濃厚さ。スイートコーンのつぶつぶとした実と優しくて力強い甘みが口いっぱいに広がって、慌ただしい気持ちが溶けていくのが分かります。
■「家事モード」をオフにする、魔法のスイッチ
マーケティング本部ブランドマネジメント部の佐々木恭子さんは、「子どもを寝かしつけた後、テレビを見たりしながらスープを味わうのが至福の時」とのこと。
自分時間のお供に「ちょっと何か欲しい…」というのはあるあるですよね。
そんな時、お酒やスイーツもいいけれど、お腹も心もじんわり満たしてくれる温かいスープは、「さあ、ここからが自分の時間」という切り替えスイッチにぴったりな上に罪悪感も少な目です。
■贅沢なラインナップは、その日の気分で選んでも
リニューアルされるのは全部で４品。
どれも主役級の存在感です。
・じっくりコトコト 感動コーンポタージュ
・じっくりコトコト 旨深クラムチャウダー風
・じっくりコトコト 濃醇海老のビスク
・じっくりコトコト 甘熟かぼちゃポタージュ
（いずれもオープン価格）
揃えておいてその日の気分で選ぶのも、自分を大切に扱っている感覚になれてなんだか嬉しいですね。
新しくなった「じっくりコトコト」をストックして、明日も頑張る自分のために、温かくておいしい「自分時間」をプレゼントしてあげてくださいね。
文＝編集部Y