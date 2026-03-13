米中央軍がイランの軍用機を攻撃する映像を公開した/CNN（CNN）米中央軍はこのほど、イラン南東部ケルマンの飛行場でイランの軍用機3機に対して実施した攻撃の映像を公開した。CNNは映像の位置情報を特定した。3機の内訳は米国製のC130輸送機とP3哨戒機、さらにロシア製のIl76輸送機とみられる。映像では、それぞれの航空機が少なくとも1回攻撃を受けており、その後は3機すべてが飛行場で炎上する様子が引きの映像で映し出される