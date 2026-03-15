「ロンハーマン（Ron Herman）」が、ドイツのシュニール織ブランド「フェイラー（FEILER）」に初別注したハンカチ（3960円）を発売する。3月14日からロンハーマン神戸店で先行販売し、20日からロンハーマン各店舗と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】別注ハンカチは、今回のために制作したオリジナルデザインを採用。パームツリーや波模様などのボタニカルモチーフを用いたロンハーマンらしいカジュアルな