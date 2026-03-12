累計発行部数6億部を突破した、尾田栄一郎による大人気コミック『ONE PIECE』（集英社／週刊少年ジャンプ連載）を原作とした『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRAND LINE」の全世界同時配信がついにスタートした。”ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊”麦わらの一味”の新たな冒険が幕を開ける。今回はサンジ役のタズ・スカイラー、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロ