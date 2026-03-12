12日、共産党の辰巳孝太郎議員が防衛費について質問し、衆議院予算委員会が大荒れとなった。【映像】「しゃしゃり出てこないで」国会大荒れの瞬間（実際の様子）辰巳議員は「来年度の増税だけではありません。政府は今年中に安保三文書を改定し、さらなる大軍拡に踏み出そうとしております。アメリカのトランプ政権は、同盟国に対し、中核的な軍事費でGDP3.5％、関連経費を含めた全体で5％への引き上げを求めております」と切