新しい歴史教科書をつくる会のメンバーらが執筆する「自由社」の歴史教科書が検定で不合格とされたのは違法だとして、同社が国などに計約1190万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、検定は適法だったとして請求を棄却した。大須賀寛之裁判長は、原告側が結果を不服とした検定意見49件のうち、文部科学省の裁量の範囲を超えて違法性が認められるのは1件のみだったと指摘。自由社の教科書を不合格にしようと、差