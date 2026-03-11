YADOKARIが運営する浅間山北麓に位置するタイニーハウス型宿泊施設「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」では3月5日より、「モバイルサウナ付きタイニーハウス棟」の予約受付を開始しました。■何度でも利用できる一棟貸切プライベートサウナ同施設では、全6棟のうちMIGRA棟・ROADIE棟にて各1台ずつサウナを設置。各宿泊棟の利用者が専用で楽しめるようになります。提供開始は、4月4日から。室内全面には、木目が細かく淡いピンク色が特徴