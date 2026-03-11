1組限定で宿泊モニターを募集！　浅間山北麓の「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」に一棟貸し切りのプライベートサウナ登場

YADOKARIが運営する浅間山北麓に位置するタイニーハウス型宿泊施設「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」では3月5日より、「モバイルサウナ付きタイニーハウス棟」の予約受付を開始しました。

■何度でも利用できる一棟貸切プライベートサウナ

同施設では、全6棟のうちMIGRA棟・ROADIE棟にて各1台ずつサウナを設置。各宿泊棟の利用者が専用で楽しめるようになります。提供開始は、4月4日から。

室内全面には、木目が細かく淡いピンク色が特徴の「東濃檜（とうのうひのき）」を使用しており、少量のロウリュで立ち上がる蒸気とともにヒノキの香りが楽しめます。

ストーブはフィンランドのサウナブランド「Harvia」を採用。室温は約80℃となっています。

利用料金は1滞在につき7,500円で、一度の支払いで滞在期間中は何度でも利用が可能。ポンチョ、マット、チェア、サンダル、タオル、ボトルを完備しているため、手ぶらでも楽しめます。

また、3月5日〜12日の期間には、Instagramにてモバイルサウナ新設を記念した1組限定の宿泊モニターを募集します。当選者には、1泊2日の無料宿泊ペアチケットと、無料サウナセット（7,500円相当）、無料焚き火セット（1,500円相当）をプレゼントします。

■モニター募集概要

対象期間：2026年4月4日〜27日

募集期間：2026年3月5日〜12日

定員：1組

内容：1泊2日の無料宿泊ペアチケット、無料サウナセット（7,500円相当）、無料焚き火セット（1,500円相当）

※現地までの交通費は含まれません

条件：Instagramのフォロー、滞在後のレビュー投稿、写真／動画素材の提供に同意いただける方。

応募フォーム：https://info.yadokari.net/form/village_sauna_20260404

（フォルサ）