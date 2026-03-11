女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2020年1月11日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝元号が令和に変わる前、連日のようにテレビで放送されていた平成を振り返る特集。中でもギャル文化は大きく取り上げられて、いま再びリバイバルされています。2018年には『SUNNY 強い気持ち・強い愛』（全国東宝系）が公開され、当時の懐かし