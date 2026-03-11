Amazonがパーソナライズされた健康関連の洞察やガイダンスを提供したり、処方箋の管理をしたり、健康を維持するための有意義なアクションを提案したりすることができる新しいヘルスケアAIエージェント「Health AI」の提供を開始しました。Health AIはプライム会員なら24時間365日いつでも無料で利用可能で、ウェブサイトおよびアプリから利用できます。Amazon launches Health AI agent on Amazon website and app with free 24/7