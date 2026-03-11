19年連続で日本が受賞してきたユニークな研究に贈られる「イグ・ノーベル賞」の授賞式の開催地が、アメリカからヨーロッパに移されることになりました。トランプ政権が移民に対する取り締まりを強化する中、受賞者らの訪米が「安全ではなくなった」としています。「イグ・ノーベル賞」の主催者は10日、これまで35年間、アメリカ・マサチューセッツ州のハーバード大学などで行われてきた授賞式について、2026年から開催地をヨーロッ