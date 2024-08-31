《デデデデ読んでたら、名大（※編集部注：明治大学）の宮下芳明教授のTwitterアイコンがそのまま出てきたんだけど、どういうこっちゃ》【写真】「アイコンと酷似している」“無断使用”を告発した投稿8月24日、X（旧ツイッター）の一般ユーザーが、浅野いにお氏の人気マンガ『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション（通称デデデデ）』（小学館）内のある1コマについて、こんな疑問を投稿した。『デデデデ』が“疑惑の