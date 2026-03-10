第２回ＷＢＣ（２００９年）で侍ジャパンの監督として世界一に導いた原辰徳氏（６７）が１０日、日本代表―チェコ戦（東京ドーム）を独占放送した「Ｎｅｔｆｌｉｘ」に出演。井端弘和監督（５０）に直接進言するとともに、今後の展望を語った。試合は７回まで無得点だったが、８回に周東（ソフトバンク）の３ラン、村上（ホワイトソックス）の満塁本塁打などで一挙９得点。終わってみればスコアとしては９―０の圧勝となった。