9日、岡山県警は、岡山市東区の西大寺観音院で2月21日に行われた「西大寺会陽」に参加していた男性1名が死亡したと発表した。 男性は事故当時48歳で、祭りに参加していた際に倒れて救急搬送。事故後から意識不明の重体であり低酸素脳症のため亡くなったという。 西大寺会陽は通称「裸祭り」とも呼ばれており、まわし姿の男性が２本の「宝木」を奪い合うという祭りである。一見、奇妙に見える祭りであるが、岡山県では500年以上も