北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党総務部長は10日、米韓合同軍事演習を強く非難する談話を発表し、「朝鮮半島と地域の平和と安全を守ろうとする国家の意志は強固だ」と強調した。朝鮮中央通信が伝えた。談話は、米韓が9日から開始した大規模合同演習 フリーダム・シールド に言及し、「横暴な国際ならず者の妄動によって世界の安全構図が崩れつつある重大な時期に、韓国で強行されている米韓演習は地域の安定をさらに破