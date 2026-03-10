予想だにしなかった"土俵外が荒れる春場所"となった。場所前に発覚した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方による「弟子殴打」事件に至る経緯はあまりに因縁めいており、相撲協会は大揺れとなっている。【前後編の前編】【写真】盛り上がりを見せた本場所の土俵。そこに花を添える「溜席の着物美人」の姿も「協会にすべてを話して、処分を待っている」伊勢ヶ濱親方は2月27日、大阪での朝稽古後に報道陣の取材に応じ、そう語った。