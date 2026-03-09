2026年3月14日(土)より、世界一有名なペンギン「ピングー」のショップ「PINGU(TM) SHOP OSAKA」が、なんばマルイ6階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツにオープンする。【画像】大阪限定の“たこ焼きピングー”グッズを見る2026年3月14日(土)になんばマルイ6階にオープンする「PINGU(TM) SHOP OSAKA」ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となる