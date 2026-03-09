2026年3月14日(土)より、世界一有名なペンギン「ピングー」のショップ「PINGU(TM) SHOP OSAKA」が、なんばマルイ6階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツにオープンする。

【画像】大阪限定の“たこ焼きピングー”グッズを見る

2026年3月14日(土)になんばマルイ6階にオープンする「PINGU(TM) SHOP OSAKA」


ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となるテストフィルムが制作され、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送されている。2025年に誕生45周年を迎え、その温かみのあるクレイアートの世界観が今、改めて注目を集めている。

■大阪限定！“たこ焼きピングー”のコレクション缶バッジ

大阪限定の「コレクション缶バッジ」(全5種)。シークレット1種入り


今回のショップで最も注目したいのが、大阪限定デザインの「コレクション缶バッジ」だ。ピングーやピンガ、ロビたちがたこ焼きに変身した姿がなんとも愛らしい。缶バッジは全5種で、シークレットも1種あり。大阪土産としても、自分用のコレクションとしても、間違いなくテンションが上がるアイテムだ。

■ノベルティも大阪仕様！2段階でもらえるのがうれしい

2000円以上購入でもらえるノベルティのオリジナルポストカード。たこ焼きピングーのデザイン


ノベルティは2段階で用意されている。ピングーグッズを2000円以上購入すると、“たこ焼きピングー”デザインのオリジナルポストカードを1枚プレゼント。裏面にはメッセージが書けるスペースもあり、友達への手紙にもぴったり。

さらに、3300円以上購入すると、クレイアートのピングーがデザインされたオリジナルショッパーがもらえる。表と裏でデザインが異なる凝った作りで、持ち歩くだけで気分が上がりそう。いずれも1会計につき1点まで、なくなり次第終了なので、早めの来店がおすすめだ。

3300円以上購入でもらえるオリジナルデザインショッパー。表はクレイアートのピングーがどーんと描かれている


ピングーは2025年に誕生45周年を迎え、メモリアルイヤーの盛り上がりはまだまだ継続中。大阪でしか手に入らない“たこ焼きピングー”グッズを目当てに、ぜひなんばマルイへ足を運んでみては。

「PINGU(TM) SHOP OSAKA」

場所：なんばマルイ6階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ(大阪府大阪市中央区難波3-8-9)

期間：2026年3月14日(土)〜終了日未定

営業時間：11時〜20時

