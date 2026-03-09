“たこ焼き”になった「ピングー」が大阪限定で登場！なんばマルイに「PINGU(TM) SHOP OSAKA」が3月14日オープン
2026年3月14日(土)より、世界一有名なペンギン「ピングー」のショップ「PINGU(TM) SHOP OSAKA」が、なんばマルイ6階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツにオープンする。
【画像】大阪限定の“たこ焼きピングー”グッズを見る
ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となるテストフィルムが制作され、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送されている。2025年に誕生45周年を迎え、その温かみのあるクレイアートの世界観が今、改めて注目を集めている。
■大阪限定！“たこ焼きピングー”のコレクション缶バッジ
今回のショップで最も注目したいのが、大阪限定デザインの「コレクション缶バッジ」だ。ピングーやピンガ、ロビたちがたこ焼きに変身した姿がなんとも愛らしい。缶バッジは全5種で、シークレットも1種あり。大阪土産としても、自分用のコレクションとしても、間違いなくテンションが上がるアイテムだ。
■ノベルティも大阪仕様！2段階でもらえるのがうれしい
ノベルティは2段階で用意されている。ピングーグッズを2000円以上購入すると、“たこ焼きピングー”デザインのオリジナルポストカードを1枚プレゼント。裏面にはメッセージが書けるスペースもあり、友達への手紙にもぴったり。
さらに、3300円以上購入すると、クレイアートのピングーがデザインされたオリジナルショッパーがもらえる。表と裏でデザインが異なる凝った作りで、持ち歩くだけで気分が上がりそう。いずれも1会計につき1点まで、なくなり次第終了なので、早めの来店がおすすめだ。
ピングーは2025年に誕生45周年を迎え、メモリアルイヤーの盛り上がりはまだまだ継続中。大阪でしか手に入らない“たこ焼きピングー”グッズを目当てに、ぜひなんばマルイへ足を運んでみては。
「PINGU(TM) SHOP OSAKA」
場所：なんばマルイ6階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ(大阪府大阪市中央区難波3-8-9)
期間：2026年3月14日(土)〜終了日未定
営業時間：11時〜20時
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります
(C)2026 JOKER.
【画像】大阪限定の“たこ焼きピングー”グッズを見る
ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となるテストフィルムが制作され、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送されている。2025年に誕生45周年を迎え、その温かみのあるクレイアートの世界観が今、改めて注目を集めている。
今回のショップで最も注目したいのが、大阪限定デザインの「コレクション缶バッジ」だ。ピングーやピンガ、ロビたちがたこ焼きに変身した姿がなんとも愛らしい。缶バッジは全5種で、シークレットも1種あり。大阪土産としても、自分用のコレクションとしても、間違いなくテンションが上がるアイテムだ。
■ノベルティも大阪仕様！2段階でもらえるのがうれしい
ノベルティは2段階で用意されている。ピングーグッズを2000円以上購入すると、“たこ焼きピングー”デザインのオリジナルポストカードを1枚プレゼント。裏面にはメッセージが書けるスペースもあり、友達への手紙にもぴったり。
さらに、3300円以上購入すると、クレイアートのピングーがデザインされたオリジナルショッパーがもらえる。表と裏でデザインが異なる凝った作りで、持ち歩くだけで気分が上がりそう。いずれも1会計につき1点まで、なくなり次第終了なので、早めの来店がおすすめだ。
ピングーは2025年に誕生45周年を迎え、メモリアルイヤーの盛り上がりはまだまだ継続中。大阪でしか手に入らない“たこ焼きピングー”グッズを目当てに、ぜひなんばマルイへ足を運んでみては。
「PINGU(TM) SHOP OSAKA」
場所：なんばマルイ6階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ(大阪府大阪市中央区難波3-8-9)
期間：2026年3月14日(土)〜終了日未定
営業時間：11時〜20時
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります
(C)2026 JOKER.