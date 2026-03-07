【漫画】圧迫面接を読む【漫画】あなたを結末をどう読む？→本編を読む就活生に意地悪な質問や高圧的な態度をとりストレス耐性を試す圧迫面接。「君、ちょっとレベルが低すぎるんだよね」と煽る面接官に対し、学生がとった予想外の行動を描く尊木(@_toutoki)さんの4コマ漫画『圧迫面接』が、Xで13.8万件以上のいいね集め話題を呼んだ。圧迫面接02作中で面接官の心ない言葉を浴びた男性は突然席を立つ。「この程度のプレッシャーに