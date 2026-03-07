これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。今回は、結婚相談所とマッチングアプリで出会える相手のギャップについてです。よく「相談所ではかなり年上の男性としか出会えない、アプリのほうが同世代の素敵な男性と会える」という女性がいます。でもこの実感には