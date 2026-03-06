BLACKPINK・JENNIEが、『Ruby (The Complete Collection)』を配信リリースした。本アルバムは、2025年3月7日にリリースしたソロデビューアルバム『Ruby』のリリース1周年を祝した作品となっており、『Ruby』収録曲に加えて、新たに「like JENNIE」のリミックス版2曲およびCD商品にのみ収録されていたフィーチャリング楽曲「Handlebars」、「ExtraL」、「Love Hangover」、「Damn Right」のソロバージョンを追加した全21曲入りの豪