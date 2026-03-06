BLACKPINK・JENNIE、『Ruby』リリース1周年記念に「like JENNIE」リミックス版2曲＆ゲスト参加曲のソロver.を追加した豪華版を本日リリース
BLACKPINK・JENNIEが、『Ruby (The Complete Collection)』を配信リリースした。
本アルバムは、2025年3月7日にリリースしたソロデビューアルバム『Ruby』のリリース1周年を祝した作品となっており、『Ruby』収録曲に加えて、新たに「like JENNIE」のリミックス版2曲およびCD商品にのみ収録されていたフィーチャリング楽曲「Handlebars」、「ExtraL」、「Love Hangover」、「Damn Right」のソロバージョンを追加した全21曲入りの豪華版となる。
「like JENNIE」のリミックス版のうち、「like JENNIE (Extended Remix)」は、2025年12月に＜MMA 2025＞で披露した際のバージョン、また「like JENNIE (EDM Remix)」は2026年1月にゴールデン・ディスク・アワーズで披露した際のバージョンが収録されている。
また、SNS上でもアルバム『Ruby』のリリース1周年を記念したJENNIEオフィシャルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを3月7日正午より実施も決定した。詳細は追って、ソニー・ミュージック洋楽の公式SNSアカウントから公開予定のため、ぜひチェックしてほしい。
なおJENNIEは先日、2026年8月に行われる＜SUMMER SONIC 2026＞への出演決定も発表した。
◾️『Ruby (The Complete Collection)』
2026年3月6日（金）リリース
配信：https://JENNIEJP.lnk.to/RubyComplete
▼トラックリスト
like JENNIE (Extended Remix) / ライク・ジェニー（エクステンデッド・リミックス）
like JENNIE (EDM Remix) / ライク・ジェニー（EDMリミックス）
Handlebars (JENNIE Only Audio) / ハンドルバーズ（ジェニー・オンリー・オーディオ）
ExtraL (JENNIE Only Audio) / エクストラエル（ジェニー・オンリー・オーディオ）
Love Hangover (JENNIE Only Audio) / ラヴ・ハングオーバー（ジェニー・オンリー・オーディオ）
Damn Right (JENNIE Only Audio) / ダム・ライト（ジェニー・オンリー・オーディオ）
Intro : JANE with FKJ / イントロ：ジェーン・ウィズ・FKJ
like JENNIE / ライク・ジェニー
start a war / スタート・ア・ウォー
Handlebars feat. Dua Lipa / ハンドルバーズ feat. デュア・リパ
with the IE (way up) / ウィズ・ザ IE（ウェイ・アップ）
ExtraL feat. Doechii / エクストラエル feat. ドーチー
Mantra / マントラ
Love Hangover feat. Dominic Fike / ラヴ・ハングオーバー feat. ドミニク・ファイク
ZEN / ゼン
Damn Right feat. Childish Gambino & Kali Uchis / ダム・ライト feat. チャイルディッシュ・ガンビーノ＆カリ・ウチス
F.T.S. / F.T.S.
Filter / フィルター
Seoul City / ソウル・シティー
Starlight / スターライト
twin / トゥイン
関連リンク
◆JENNIE レーベルサイト