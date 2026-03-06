BLACKPINK・JENNIEが、『Ruby (The Complete Collection)』を配信リリースした。

本アルバムは、2025年3月7日にリリースしたソロデビューアルバム『Ruby』のリリース1周年を祝した作品となっており、『Ruby』収録曲に加えて、新たに「like JENNIE」のリミックス版2曲およびCD商品にのみ収録されていたフィーチャリング楽曲「Handlebars」、「ExtraL」、「Love Hangover」、「Damn Right」のソロバージョンを追加した全21曲入りの豪華版となる。

「like JENNIE」のリミックス版のうち、「like JENNIE (Extended Remix)」は、2025年12月に＜MMA 2025＞で披露した際のバージョン、また「like JENNIE (EDM Remix)」は2026年1月にゴールデン・ディスク・アワーズで披露した際のバージョンが収録されている。

ジャケット写真

また、SNS上でもアルバム『Ruby』のリリース1周年を記念したJENNIEオフィシャルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを3月7日正午より実施も決定した。詳細は追って、ソニー・ミュージック洋楽の公式SNSアカウントから公開予定のため、ぜひチェックしてほしい。

なおJENNIEは先日、2026年8月に行われる＜SUMMER SONIC 2026＞への出演決定も発表した。

◾️『Ruby (The Complete Collection)』

2026年3月6日（金）リリース

配信：https://JENNIEJP.lnk.to/RubyComplete ▼トラックリスト

like JENNIE (Extended Remix) / ライク・ジェニー（エクステンデッド・リミックス）

like JENNIE (EDM Remix) / ライク・ジェニー（EDMリミックス）

Handlebars (JENNIE Only Audio) / ハンドルバーズ（ジェニー・オンリー・オーディオ）

ExtraL (JENNIE Only Audio) / エクストラエル（ジェニー・オンリー・オーディオ）

Love Hangover (JENNIE Only Audio) / ラヴ・ハングオーバー（ジェニー・オンリー・オーディオ）

Damn Right (JENNIE Only Audio) / ダム・ライト（ジェニー・オンリー・オーディオ）

Intro : JANE with FKJ / イントロ：ジェーン・ウィズ・FKJ

like JENNIE / ライク・ジェニー

start a war / スタート・ア・ウォー

Handlebars feat. Dua Lipa / ハンドルバーズ feat. デュア・リパ

with the IE (way up) / ウィズ・ザ IE（ウェイ・アップ）

ExtraL feat. Doechii / エクストラエル feat. ドーチー

Mantra / マントラ

Love Hangover feat. Dominic Fike / ラヴ・ハングオーバー feat. ドミニク・ファイク

ZEN / ゼン

Damn Right feat. Childish Gambino & Kali Uchis / ダム・ライト feat. チャイルディッシュ・ガンビーノ＆カリ・ウチス

F.T.S. / F.T.S.

Filter / フィルター

Seoul City / ソウル・シティー

Starlight / スターライト

twin / トゥイン