¿Íµ¤¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉPEACH JOHN¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥·¥êー¥º¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥Ö¥é¡×¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥»¥éー¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¡×¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿´ÃÏ¤è¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤Ê¤É¡¢½Õµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬Â·