¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬Ì¥¤»¤ëPEACH JOHN½Õ¤Î¿·ºî♡¿Íµ¤¥Ö¥é¡õ¥ëー¥à¥¦¥§¥¢ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¿Íµ¤¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉPEACH JOHN¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥·¥êー¥º¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥Ö¥é¡×¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥»¥éー¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¡×¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿´ÃÏ¤è¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤Ê¤É¡¢½Õµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ♡¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥Ö¥é¿·ºî
º¸±¦º¹¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¹¥È¤äÂÎÄ´¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ºÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤Ô¤¿¤Ã¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥Ö¥é¡×¤Ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥í¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥¢ー¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ìー¥¹¤ò½ÄÄ¹¥«¥Ã¥×É÷¤Ë¥ì¥¤¥äー¥É¡£¥ìー¥¹±Û¤·¤Ë²ÖÊÁ¤¬Æ©¤±¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤Ã¤È½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥É¤¬¥Ð¥¹¥È¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ê¤¬¤é¹â¤µ¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¥á¥¤¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¥¹¥¦¥£ー¥È¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºA～F¥«¥Ã¥×¡¢UB65¡¦70¡¦75¡¦80¡ÊA¥«¥Ã¥×ÄÌÈÎ¸ÂÄê¡Ë¤Ç²Á³Ê¤Ï3,600±ß¡£
¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥·¥çー¥Ä¥¹¥¦¥£ー¥È¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºS¡¦M¡¦L¤Ç²Á³Ê1,800±ß¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥½¥ó¥°¥¹¥¦¥£ー¥È¥Õ¥é¥ï¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºS/M¡¦M/L¤Ç²Á³Ê1,800±ß¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¥ß¥â¥¶¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Í¥¤¥Óー¤ÎÁ´3¿§Å¸³«¤Ç¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥Ä´¶³Ð¤ÇÀ°¤¦♡¤È¤È¤Î¤¦¥¬ー¥É¥ë¥·¥çー¥Ä¿·ÅÐ¾ì¡ªglamore¤Î²÷Å¬ÊäÀ°
Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤ë¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥·¥êー¥º
PEACH JOHN¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¡×¤«¤é¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥é¥á»åÆþ¤ê¤Î»É¤·¤å¤¦¥ìー¥¹¤Ç¥«¥Ã¥×¤òÊ¤¤¤¡¢¶ÊÀþÅª¤Ê¥Õ¥é¥ïーÊÁ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥¯¤ò´ó¤»¤¿¥Á¥åー¥ë¤ò½Å¤Í¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È²ÚÔú¸«¤¨¤òÎ¾Î©¡£
¥Õ¥í¥ó¥È²¼ÊÕ¤Ë¤Ï¥Á¥åー¥ë¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºA～G¥«¥Ã¥×¡¢UB65¡¦70¡¦75¡¦80¡ÊA¥«¥Ã¥×ÄÌÈÎ¸ÂÄê¡Ë¤Ç²Á³Ê¤Ï3,900±ß¡£
¤ª¤½¤í¤¤¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥·¥çー¥Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºS¡¦M¡¦L¤Ç1,800±ß¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥½¥ó¥°¥Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºS/M¡¦M/L¤Ç1,800±ß¡£
¥«¥éー¤Ï¥°¥êー¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ëー¤ÎÁ´3¿§¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ¤ßÊÁ¤È¥µ¥Æ¥óÄ´ÁÇºà¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥é¥Ã¥»¥ë¥ìー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥¹¥È¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¸ü¤ßÈæÎ¨1.5¡§1¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ü¤ß¤òÊÑ¤¨¤¿¥«¥Ã¥×¤¬¼«Á³¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢½À¤é¤«¤¯À°¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºA～G¥«¥Ã¥×¡¢UB65¡¦70¡¦75¡¦80¡ÊA¥«¥Ã¥×¡¢UB60ÄÌÈÎ¸ÂÄê¡¢UB80¤ÏC¡¦D¡¦E¥«¥Ã¥×¤Î¤ß¡Ë¤Ç²Á³Ê¤Ï3,900±ß¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥·¥çー¥Ä¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºS¡¦M¡¦L¤Ç1,800±ß¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥½¥ó¥°¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºS/M¡¦M/L¤Ç1,800±ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥µ¥Ë¥¿¥êー¡×¤Ï¥µ¥¤¥ºS¡¦M¡¦L¤Ç²Á³Ê2,100±ß¡£°ìÉô¥«¥éー¤Î¤ßÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥ß¥â¥¶¡¦¥µ¥¯¥é¤ò´Þ¤àÁ´10¿§Å¸³«¤Ç¡¢µ¨Àá¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë♡¥ëー¥à¥¦¥§¥¢
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤ë¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥³¥Ã¥È¥óº®¥ê¥Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ£³ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¡£
¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¿ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¾õ¤Ë¾®·ê¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿ËÈ´¤¤Î¥³¥Ã¥È¥óº®¥ê¥ÖÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£½À¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤Ç²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æ©¤±´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤²¤Ê¾®²ÖÊÁ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯±é½Ð¤·¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
²Á³Ê¤Ï6,480±ß¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¡£¥«¥éー¤Ï¥ß¥â¥¶¤È¥Ð¥é¤Î¾®²Ö¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Î¥¤¥¨¥íー¤È¡¢¥Ø¥¶ー¥°¥ìーÃÏ¤Ë¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×ÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥ìー¤ÎÁ´2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬Ì¥¤»¤ë½Õ¥é¥ó¥¸¥§¥êー
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹PEACH JOHN¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ç²÷Å¬¤Ê¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥Ö¥é¡×¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Þ¤Ç¡¢½Õ¤Îµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÃå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡