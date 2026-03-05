5日午前、「セブン−イレブン 千代田二番町店」のおにぎり売り場では様々な具材のおにぎりをじっくり品定めして、次々と手に取るお客さんの姿がありました。そのお目当ては、3日間限定の“おにぎり・寿司スーパーセール”です。店には大きな「朝セブン」の文字が。セブン−イレブンは5日から3日間、午前5時から11時までの朝限定で通常価格179円までのおにぎりが税別で100円になるなど、スーパーセールを開催中です。店で“まとめ買